Adana'da 18 yaşındaki genç kızın bir haftadır kayıp

18 yaşındaki Yasemin Şenses bir hafta önce evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi eve dönmeyen kızlarının bulunması için polise başvuru yaptı. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen kızları bulunmadı. Bu nedenle aile kızlarının hayatından endişe ediyor. Aile Şenses'in biran önce bulunmasını istiyor.