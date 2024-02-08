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Adana'da 18 Milyon Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan bir depo baskınında piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan kişi tutuklandı.

Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan, 18 milyon 950 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir depo gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu depoya yaptığı baskında Cihat K.'yi gözaltına alırken 18 milyon 950 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Adana Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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