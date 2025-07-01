Adana'da 18 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da 18 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
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Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü firariyi yakalamak için çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis 18 hükümlüyü yakaladı.

Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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