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Adana'da 18 Bin Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 18 Bin Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da evinde yapılan baskında 18 bin 368 uyuşturucu hap ele geçirilen Hüseyin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, hapların kendisine ait olmadığını ve sadece kullanıcı olduğunu savundu.

Adana'da evinde 18 bin 368 uyuşturucu hap ile yakalanan kişi "Haplar benim değil, sadece kullanıcıyım" savunması yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin K.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesinde bağlı Uçak Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

Yapılan baskında poşetlerin ve kutuların içerisinde toplamda 18 bin 368 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hüseyin K. (40) ise gözaltına alındı.

Hüseyin K.'nin ifadesinde, "Haplar benim değil, sadece uyuşturucu madde kullanıyorum" diyerek kendisini savunduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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