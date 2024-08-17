Adana'da 18,5 ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Adana'da 18,5 ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Ceyhan ve Kozan ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 10-16 Ağustos tarihleri arasında birçok suçtan 18, 5 ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA