179 suçtan 22 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 179 suçtan aranan E.U. (43), alışveriş merkezinde yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hakkında 22 yıl 11 ay hapis cezası ve 139 bin TL para cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalandı.

Adana'da 179 suçtan 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık dahil 179 suçtan 22 yıl 11 ay hapis ile 139 bin TL para cezasıyla aranan E.U.'yu (43) yakalamak için çalışma başlattı. Kentteki KGYS kameralarını mercek altına alana polis, söz konusu firari hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti. Adreste kıskıvrak yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

