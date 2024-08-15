Adana'da 17 şüpheli yakalandı

Adana'da Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, 8-15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüphelinin yakalandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 68 fişek, 5,91 gram uyuşturucu madde ile 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

825 motosikletin sorgulandığı uygulamalarda 4 otomobil-motosikletin ise çalıntı halde yakalandığı bildirildi. - ADANA