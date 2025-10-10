Adana'da 16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da 16 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Kazımkarabekir'de bir evde saklandığını tespit eden polis harekete geçti. Narkotik polislerinin yaptığı operasyonda H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA