Adana'da 16 Yaşındaki Kızdan 3 Gündür Haber Alınamıyor
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 16 yaşındaki Aybüke Ulu, 17 Ekim'de evinden çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Ailesi, kızlarını bulmak için polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
Adana'da 3 gün önce evinden çıkan 16 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan, 17 Ekim'de saat 18.00'de evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile, kızları evine dönmeyince polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızları 3 gündür bulamadığı için perişan olan aile Aybüke'nin hayatından endişe ediyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa