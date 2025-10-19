Adana'da 16 Yaşındaki Kızdan 3 Gündür Haber Alınamıyor

Adana'da 3 gün önce evinden çıkan 16 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan, 17 Ekim'de saat 18.00'de evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile, kızları evine dönmeyince polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızları 3 gündür bulamadığı için perişan olan aile Aybüke'nin hayatından endişe ediyor. - ADANA