Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

Adana'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Torbacı Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan Süha E., narkotik polisleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

15 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı yakalandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Süha E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde söz konusu şüpheli saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyette götürülen şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Torbacı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncu merak edilen sırrını açıkladı
img

İşte Tatlıses'in torunlarının hastalığı
img

Hasan Arat istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Esenyurt, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Kepez, Manavgat, Aksu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Seyhan, Sarıçam, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 28-29 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.