Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğu sulama kanalında kayboldu

Adana'da sulama kanalı kenarında oyun oynarken kanala düşen 15 yaşındaki Yaprak kayboldu. Kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının kenarında oynayan 15 yaşındaki Yaprak Halit, dengesini kaybedip suya düştü. Çocuğun suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Akıntıya kapılan kız çocuğu, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip Yaprak'ı aradı ancak bulamadı.

Öte yandan, Yaprak'ın suya düştüğü bölgede çocuk ve gençlerin halen yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. - ADANA