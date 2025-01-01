Adana'da 15 Yaşındaki Çocuk Yol Kenarında Ölü Bulundu

Adana'da 15 yaşındaki çocuk, yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgeye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi. Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA