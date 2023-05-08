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Adana'da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da 145 ruhsatsız silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da polis yaptığı uygulamalarda 145 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 874 mermi ele geçirildi.

Adana'da polis yaptığı uygulamalarda 145 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 874 mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde huzur ve güveni sağlamak için 1-7 Mayıs tarihleri arasında uygulama yaptı. Polisin araç ve şahıs üzerinde yaptığı aramalarda ruhsatsız 117 tabanca, 19 tüfek ve 9 kuru sıkı olmak üzere 145 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polisin yaptığı uygulamada 874 de mermi ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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