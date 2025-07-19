Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğu Zorla Çalıştıran Şüpheliden Biri Tutuklandı

Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğu Zorla Çalıştıran Şüpheliden Biri Tutuklandı
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Adana-Mersin istikametindeki bir mola tesisinde, 14 yaşındaki T.B.'yi zorla çalıştırıp darp eden 2 şüpheliden 45 yaşındaki Muhammet U. tutuklandı. T.B.'nin babası, oğlunun 10 gündür alıkonulduğunu bildirerek şikayette bulundu.

Adana'da Pozantı istikametinde bulunan bir mola tesisinde, 14 yaşındaki çocuğu zorla çalıştırıp darp ettiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana- Mersin istikametindeki bir mola tesisinde zorla çalıştırılan T.B.'nin babası, oğlunun 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirterek karakola gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri tesise giderek T.B.'ye ulaştı. T.B.'yi darp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki B.B.K. ve 45 yaşındaki Muhammet U.'yu da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Muhammet U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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