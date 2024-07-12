Adana'da 14 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 31 Kişi Yakalandı

Adana'da Sarıçam ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler 14 ruhsatsız silah ele geçirirken, aranan 31 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma, devriye ve bekçi ekipleri yaptıkları çalışmalarda suçlulara geçit vermemeye devam ediyor. 4 - 11 Temmuz tarihleri arasında, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları asayiş uygulamaları çerçevesinde, 13 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara bağlı olarak 14 şarjör, 114 fişek ele geçirildi. Aynı zamanda 289 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ele geçirilirken yapılan trafik uygulamaları sonucu 386 motosiklet sorgulandı. Öte yandan yapılan asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. - ADANA