Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Adana'da, kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ve 14 milyon 682 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ve 14 milyon 682 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adresler ve araçlarda kaçak 3 ton 470 kilogram nargile tütünü ile tütün doldurulmuş 14 milyon 682 bin 300 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - 3. Sayfa

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