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Adana'da 13 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Traktör Şarampole Yuvarlandı

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Kozan ilçesinde 13 yaşındaki Y.A.A., kullandığı traktörle karşıdan gelen otomobile yol verirken şarampole yuvarlandı. Yaralanan çocuk, ambulansta hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör şarampole yuvarlandı. Kazada çocuk sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çandık yol girişi Deliçay mevkiinde ailesinin bahçesine giden 13 yaşındaki Y.A.A.'nın kullandığı traktör, karşıdan gelen otomobile yol verirken şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Yaşam Çocuk Kozan adana Tarım Kaza

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