Adana'da 13 şüpheli yakalandı

Adana'da Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, 16-22 Ağustos tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 13 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 13 şarjör, 44 fişek, 39,4 gram uyuşturucu madde ile 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Motosiklet ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde ilçe genelinde 829 motosiklet sorgulanırken, 4 araç-motosiklet ise çalıntı halde yakalandı. - ADANA