Adana'da 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında 13 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

ADANA - Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptığı baskında 13 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde Sezer İ.'nin evinde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaparak, Sezer İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada evin birçok yerine gizlenmiş halde 13 ruhsatsız tabanca, 10 abanca şarjörü, 1 uzun otomatik tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibinin, fuhşa teşvik, cinsel taciz, ruhsatsız tabanca bulundurma, evden hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis silahlara el koydu.