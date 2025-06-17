Adana'da 12 Torbacı Operasyonla Yakalandı

Adana'da 12 Torbacı Operasyonla Yakalandı
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Adana'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 firari torbacı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekipler, torbacıların gizlendiği adresleri belirleyerek şafak vakti baskın yaptı.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 torbacı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari torbacılara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında torbacıların gizlendiği adresler tek tek belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan polis şafak vakti baskın yaptı. Baskında 12 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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