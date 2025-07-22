Adana'da 12 Gün Kayıp Olan 16 Yaşındaki Kız İçin Yardım Çağrısı

Adana'da 12 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen 16 yaşındaki kızın annesi gözyaşları içinde çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, eve dönmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 9 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Eda Kacur, 12 gün önce evden çıkıp bir daha dönmedi. Bu nedenle anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58) kızının hayatından endişe ediyor.

Anne Kacur, kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istedi. Evladına çağrıda bulunan anne, "Lütfen evine dön" dedi. Anne Kacur, Eda Kacur'un daha önce de zaman zaman evden uzaklaştığını, ancak bu kadar uzun süre ilk kez gittiğini belirterek, yalnızca kısa mesajlarla yanıt alabildiklerini, ancak bu mesajlarda da sürekli oyalandıklarını ifade etti. Kacur, "1 saat izin istedi ancak geri dönmedi. Akşama kadar bekledik ama gelmeyince karakola gidip kayıp ihbarında bulunduk. Mesaj atıyor, hep 'geleceğim' diyor ama 12 gündür oyalıyor. Neden kaçtığını bize söylemiyor. Onu yanında tutanlardan şikayetçiyim. Biz şu an çok kötü durumdayız. Günlerdir ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Kızım, lütfen beni duyuyorsan evine geri dön. Biz her zaman senin yanındayız. Yeter ki sözümüzden çıkma" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kacur ailesi, çocuklarının bulunması için emniyete başvuruda bulunurken, genç kızın Muş ve Elazığ gibi farklı şehirlerde olduğunu söylediğini aktardı. Aile, Eda'yı alıkoyan ya da kaçmasına sebep olan kişi ya da kişilerden şikayetçi.

Polis ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. - ADANA