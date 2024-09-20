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Adana'da 116 Suçtan Aranan Şüpheli Adliye Önünde Yakalandı

Adana'da 116 Suçtan Aranan Şüpheli Adliye Önünde Yakalandı
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Yüreğir polislerinin yaptığı devriye sırasında, adliye önünde durdurulan Mustafa K.'nın 116 farklı suçtan arandığı belirlendi. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da Yüreğir polisleri 116 farklı suçtan aranan şüpheliyi adliye önünde yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri adliye binası önünde bekleyen Mustafa K.'dan şüphelendi. Polis şüphe üzerine durdurduğu şahsın GBT sorgusunu yaptığında başta dolandırıcılık olmak üzere hırsızlık ve bilişim gibi 116 farklı suçtan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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