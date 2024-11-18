Adana'da 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Adana'da narkotik polisinin durdurduğu araçta 11 kilo 350 gram metamfetamin bulundu. Sürücü tutuklandı.
Adana'da narkotik polisince durdurulan araçta yapılan aramada koltuk altına zulalanmış 11 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park alanında şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada aracın arka koltuğu altına zulalanmış 8 pet şişe içerisinde toplamda 11 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltın alınan araç sürücüsü Nebi K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA