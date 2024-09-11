Üye Girişi
Haberler

Adana'da 10 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Azmettiricisi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 10 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu öne sürülerek 18 yıl hapis cezası alan şüpheli Seyhan polisleri tarafından yakalandı.

Adana'da 10 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu öne sürülerek 18 yıl hapis cezası alan şüpheli Seyhan polisleri tarafından yakalandı.

Olay, 2014 yılında Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi'nde Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satışı yapan Ahmet Esen bir süre önce "Sen bizim esrarları yakalattın" diyerek İbrahim Abut ile tartıştı. Ahmet Esen, Abut'u öldürmeye karar verdi ve bunun için plan yaptı. Gece evine giderken yolu kesilen Abut, Ahmet Esen'nin kardeşi M.M.E. ve Savaş T. ile tartıştı. M.M.E. tabancayla Abut'u göğsünden vururken, ağır yaralanan Abut, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"18 yıl hapis cezasıyla aranan azmettirici yakalandı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cinayette azmettirici olarak adı geçen Ahmet Esen'i yakalama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde söz konusu şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Seyhan adana Hukuk Suç

Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Narin cinayetinde önemli gelişme! Hepsi adliyeye sevk edildi

 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Yalı Çapkını Ayla kim? Derya Alabora kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Amerika seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? Trump mı? Harris mi? ABD seçimi anket sonuçları! Ali Babacan kimdir? Halk Tv konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli? Ali Babacan biyografisi! Sivas'ta epilepsi hastası ağaca asılı halde bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu? İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde ne dedi? Narin'i amcası mı öldürdü? Narin cinayetinde kimler gözaltında? Tülin Güran kimdir? Narin'in ablası Tülin nasıl öldü? Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? Resmi Gazete bugün (11 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title