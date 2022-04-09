- Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisi, 10 milyon 523 bin kaçak makaron, 48 kilogram kaçak tütün ve 11 bin 300 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin adet makaron, 48 kilogram tütün, 2 otomatik sigara makinesi ile 11 bin 300 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.