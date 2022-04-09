Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi Adana polisi, 10 milyon 523 bin kaçak makaron, 48 kilogram kaçak tütün ve 11 bin 300 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

- Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisi, 10 milyon 523 bin kaçak makaron, 48 kilogram kaçak tütün ve 11 bin 300 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin adet makaron, 48 kilogram tütün, 2 otomatik sigara makinesi ile 11 bin 300 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title