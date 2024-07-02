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Adana'da 10 Katlı Apartmanın 8. Katında Yangın Çıktı

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Adana'nın Çukurova İlçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın 8. katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri vatandaşları binadan tahliye etti.

Adana'da 10 katlı apartmanın 8'inci katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çukurova İlçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 8'inci katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Apartmanın merdivenlerini dumanların sarmasıyla bazı vatandaşlar dışarı çıkamadı. İtfaiye ekipleri sepetli araç yardımıyla vatandaşları binadan tahliye etti. Çevredeki diğer dairelere sıçramadan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sebebiyle apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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