Adana'da 1 milyon liralık kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde bir aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, bin 280 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.