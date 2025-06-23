Adana'da 1 Milyon Liralık Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama

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Adana'da 1 Milyon Liralık Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Tutuklama
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Adana'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 bin 100 paket kaçak sigara ile bin 280 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Adana'da 1 milyon liralık kaçak sigara operasyonu: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde bir aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, bin 280 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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