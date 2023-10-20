Adana'da polisin yaptığı aramalarda 2 araçta gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1 Milyon 620 Bin Sigara ve 2 Milyon 440 Bin Makaron Ele Geçirildi

ADANA'da polisin arama yaptığı 2 araçta gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu. 2 ayrı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 620 bin doldurulmuş sigara, 2 milyon 440 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)