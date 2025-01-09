Adana'da 1.8 Milyon Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da panelvan aracın içerisinden 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 ABT 737 plakalı bir panelvan araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden tespit edilen araç Sarıçam ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada piyasa değeri 900 bin TL olan 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA