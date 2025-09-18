Adana Adliyesi'nde Küfürleşme Sonrası Kavga Çıktı

Haberler

Adana Adliyesi'nde iki grup arasında duruşma sırasında yaşanan kelime savaşının ardından kavga çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

Adana Adliyesi'nde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kavga, sabah saatlerinde Adana Adliyesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, duruşma için adliyeye gelen iki grup arasında sözlü atışma sırasında küfürleşme yaşandı. Bunun üzerine grupta bulunan şahıslar, birbirine saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kavga, güvenliklerin araya girmesiyle sonlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
