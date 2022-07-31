Son dakika haber... Bakan Soylu, 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Soylu, 39 milyon boş makaron ele geçiren Adana polisini tebrik etti

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurarak, Adana Emniyetini tebrik etti.

 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurarak, Adana Emniyetini tebrik etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Seyhan'da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Adana Emniyetini ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini de tebrik etti. Soylu paylaşımında, "Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title