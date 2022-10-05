Adana haberi! Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor 3. Sayfa Haberleri Adana haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Aksaağaç bölgesinde saat 15.30 sularında çıkan orman yangını, zorlu arazi koşulları nedeniyle havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışıyor. Saimbeyli ilçesinde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına orman yangın söndürme ekipleri arazinin sarp ve dik olması nedeniyle karadan hortum serilerek söndürme çalışmalarına destek veriyor. 4 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 8 su tankı, 5 yer ekibi, 1 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Saimbeyli Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana haberi! Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.