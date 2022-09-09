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Adana 3. sayfa haberi... Adana'da ahır yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Adana 3. sayfa haberi... Adana'da ahır yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu

Adana haberi: Adana'nın Karaisalı ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Maraşlı Mahallesinde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden besici, komşularının da yardımıyla hayvanları ahırdan çıkardı. İçeride kalan iki küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin çalışmalarına jandarma ekipleri destek verdi.

Yangında 20 ton samanın yandığı, ahırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaisalı İtfaiye Adana 3. Sayfa Haberler

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