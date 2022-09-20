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Adana 3. sayfa haberi... Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana 3. sayfa haberi... Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Gelen Adana haberine göre Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile gelen bir araçta esrar olduğu bilgisine ulaştı. Aracın geleceği güzergahta önlem alan ekipler, aracı durdurup arama yaptığında 104 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Polis araç sürücüsü A.S.'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının ifadesinde uyuşturucudan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

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