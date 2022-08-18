Son dakika haberi: Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesinden ardından söndürüldü. Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın ADANA - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesinden ardından söndürüldü. Yangında fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrika bekçisi yangın çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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