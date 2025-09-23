Adamı caddede darp eden şahıs tutuklandı

Eskişehir'de yaşlı bir vatandaşı, köpekleri için kendisini şikayet ettiği şüphesi ile cadde üzerinde darp eden ve bu sabah adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Mahkemenin, zanlının ayakkabısı ucundaki darbeye karşı dirençli çelik burunluğu silah kabul ederek "Silahla Vücutta Kemik Kırığı Oluşturacak Şekilde Kasten Yaralama" suçundan tutuklama kararı verdiği öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Şehit Halit İlbay Caddesi'nde O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularının şikayet etmesine sinirlenen şahıs R.D. isimli adamdan şüphelenerek darp etti. Yaşlı adamı darp eden O.G. isimli şahısın görüntülerinin gündeme getirilmesinin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şahıs, beraberinde 1 kişi ile bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemenin, zanlı O.G.'yi, ayakkabısı ucundaki darbeye karşı dirençli çelik burunluğu silah kabul ederek "Silahla Vücutta Kemik Kırığı Oluşturacak Şekilde Kasten Yaralama" suçundan tutuklama kararı verdiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR