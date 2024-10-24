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Adam Öldürmekten Hapis Cezası Alan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Samsun'da adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan F.F., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. Daha önce 3.5 yıl cezaevinde kalan F.F., adli işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Adam öldürmekten 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

SAMSUN - Samsun'da adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı ağır ceza mahkemelerince adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan F.F.hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce yaklaşık 3.5 yıl cezaevinde kaldığı öğrenilen F.F. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Adam Öldürmekten Hapis Cezası Alan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Samsun Hukuk Ceza Suç

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