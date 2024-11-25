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Adam Öldürmek Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da, 2017 yılında adam öldürme suçundan yargılanıp 15 yıl 3 ay hapis cezası verilen H.K. polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Adam öldürmek suçundan 15 yıl 3 ay ceza ile aranan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da adam öldürmek suçundan 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında İlkadım ilçesinde bir kişiyi öldürüp kasten adam öldürmek suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkartılan H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Adam Öldürmek Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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