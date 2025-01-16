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Adam öldürme suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Adam öldürme suçundan kesinleşmiş 16 yıl cezası bulunan firari yakalandı
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Gaziantep'te kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı jandarma yakaladı.

Gaziantep'te kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı jandarma yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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