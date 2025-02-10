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Adam öldürme suçundan aranan firariyi jandarma yakalandı

Adam öldürme suçundan aranan firariyi jandarma yakalandı
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Gaziantep'te adam öldürme suçundan hakkında 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te adam öldürme suçundan hakkında 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde adam öldürme suçundan hakkında 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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