Adalet Sarayı önünde çıkan kavgada tanık ifadesi: 'Beşir Karadeniz oh çekti'

KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde çıkan kavgada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan Beşir Karadeniz ve oğlu Bekir Karadeniz'in yargılandığı davada tanık olarak ifade veren polis memuru H.B., 'Olay gerçekleştikten sonra ben diğer arkadaşlara 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını söylediğimde Beşir Karadeniz bir oh çekti. Kendisi pişmanlık hissi taşıyor gibi değildi' dedi. Beşir Karadeniz ise, oh çektiğini hatırlamadığını söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 24 Mart 2022'de çıkan kavgada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan Beşir Karadeniz ve oğlu Bekir Karadeniz'in yargılandığı davada tanık olarak ifade veren polis memuru H.B., "Olay gerçekleştikten sonra ben diğer arkadaşlara 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını söylediğimde Beşir Karadeniz bir oh çekti. Kendisi pişmanlık hissi taşıyor gibi değildi" dedi. Beşir Karadeniz ise, oh çektiğini hatırlamadığını söyledi.

"BİR KİŞİ ÖLDÜ DEDİĞİMDE OH ÇEKTİ"

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 2 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirildi.

Duruşmada olay günü görevli olan polis memuru H. B.'nin tanık olarak verdiği ifadesi okundu. İfadesinde yalnızca Beşir Karadeniz'in elinde silah gördüğünü beyan eden H.B., "Olay gerçekleştikten sonra ben diğer arkadaşlara 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını söylediğimde Beşir Karadeniz bir oh çekti. Kendisi pişmanlık hissi taşıyor gibi değildi" dedi.

"OH ÇEKTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Tanık beyanına karşı söz hakkı verilen sanık Beşir Karadeniz, "Benim kafam yerinde değildi. Dayak yemiştim, oh çektiğimi hatırlamıyorum. Ben böyle bir şey demedim. Ben kas hastasıyım, şekerim ve tansiyonum var, psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum raporlarım da var. Tahliyemi talep ediyorum dedi. Kendisinin elinde silah olmadığını tanığında bunu teyit ettiğini söyleyen bir diğer sanık Bekir Karadeniz ise, "Benim arabamdan silah aldığım iddia ediliyor. Bu iddiayı kabul etmiyorum. Ben arabama binmek için oraya yönelmiştim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

BABASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Tekrar söz hakkı verilmesi üzerine Beşir Karadeniz, "Onlar önce benim arabamı taşladılar. 30-35 kişi varlardı. Onlar dağılsın diye oğlum silah attı. Oğluma saldırdılar, ben onu kanlar içerisinde görünce onun vurulduğunu zannettim. Ben de rastgele ateş ettim. Ben bir babayım, oğlumu korumak içgüdüsüyle hareket ettim. Gözüm döndü. Oğlumun kayınçosunu, kendi adamımızı vurmuşum. Oğlumu da vurabilirdim" ifadelerini kullandı. Bekir Karadeniz bunun üzerine babasına "Sen benim elimde silah gördün mü? O şekilde tutanağa geçtiler" diye tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Bekir ve Beşir Karadeniz'in 3 kişiye karşı 'Kasten öldürme' suçundan toplamda 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisleri istendi. Beşir Karadeniz'in Sercan Selvi'ye karşı 'Olası kasıtla öldürme', '3 kişiye karşı silahla yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 28 yıldan 46 yıla kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Bekir Karadeniz'in de 3 kişiye karşı 'Silahla kasten yaralama' 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından da toplamda 4 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. 6 sanığın ise, Bekir Karadeniz'e karşı 'Silahla kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.