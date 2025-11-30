Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan Kadastro Uyuşmazlıklarına Çözüm Projesi


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında hayata geçirilecek Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile kadastro uyuşmazlıklarını çözmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle mahkemelerin iş yükü azaltılacak ve mülkiyet belirsizlikleri giderilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024 yılında Adalet Bakanlığı olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesini hayata geçirdik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedefimiz sıfır kadastro dosyası. 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024 yılında Adalet Bakanlığı olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesini hayata geçirdik. Uygulamayla mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, yargılamaları etkin hale getiriyor, vatandaşlarımızı mülkiyet belirsizliklerinden kurtarıyoruz. Bu kapsamda; kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirdik. Uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Kadastro haritalarının güncelleştirilmesinde teknolojik tüm imkanlardan faydalandık. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri giderdik. Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık. Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildi. 231 bin 305 vatandaşımızın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerinden sonra Tokat, Simav ve Söke Kadastro Mahkemelerimiz de 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırmasını hedefliyoruz. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor; tüm kadastro mahkemelerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
