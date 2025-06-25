Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "TBMM'de taslağı kabul edilen yeni düzenlemeye göre; 2 yıl hapis cezası alan en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "TBMM'de taslağı kabul edilen yeni düzenlemeye göre; 2 yıl hapis cezası alan en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan 9 gün hapiste yatacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "TBMM'de taslağı kabul edilen yeni düzenlemeye göre; 2 yıl hapis cezası alan en az 36 gün, 1 yıl ceza alan 18 gün, 6 ay ceza alan 9 gün hapiste yatacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa