Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Orman yangınlarıyla ilgili) Toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Orman yangınlarıyla ilgili) Toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1...