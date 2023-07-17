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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Orman yangınlarıyla ilgili) Toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli...

3. Sayfa Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Orman yangınlarıyla ilgili) Toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Orman yangınlarıyla ilgili) Toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yılmaz Tunç Manavgat Fethiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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