Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırıyı değerlendirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Tunç, saldırıyla ilgili bilgileri paylaşarak, yaralıların durumunu açıkladı ve gözaltına alınan kişi sayısını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Tunç daha sonra yaptığı açıklamada, "3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan biri hastanede hayatını kaybetti. 34 kişi gözaltına alındı" dedi. - İSTANBUL