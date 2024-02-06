Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırıyı değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Tunç daha sonra yaptığı açıklamada, "3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan biri hastanede hayatını kaybetti. 34 kişi gözaltına alındı" dedi. - İSTANBUL