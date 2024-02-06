Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü polis 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı girişiminin meydana geldiği İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Adalet Bakanı Tunç adliyeye geldi

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayına geldi. Bakan Tunç'u, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz tarafından karşılandı. - İSTANBUL