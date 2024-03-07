Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evrakları ABD'ye iletti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildi" dedi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart Cuma günü 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiğini belirterek, kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlattı.

"Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildi"

Bakan Tunç, Eylem Tok ve oğlunun 2 Mart tarihinde saat uçakla Mısır'a gittikleri tespit edildiği de ifade ederek, "T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" açıklamasında bulundu.

İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edildiğini sözlerine ekleyen Bakan Tunç, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. - ANKARA