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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eros Davası Yeniden Görülecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasının yeniden görüleceğini açıkladı. Tunç, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu belirterek, kötü davranışlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasının yeniden görüleceğini açıkladı.

Bakan Tunç Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Başakşehir'de canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasının yeniden görüleceğini açıkladı. Tunç paylaşımında, "İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir" ifadelerini kullandı.

Tunç paylaşımının devamında, "Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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