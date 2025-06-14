Adalet Bakanı Tunç'tan Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kamu düzenini bozmaya yönelik içeriklere karşı kararlı bir tutum sergileneceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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