Adalet Bakanı Tunç'tan Çizilen Karikatürle İlgili Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazreti Muhammet ve Hazreti Musa ile alakalı bir karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Karikatürü çizen kişi yakalandı, diğer şüpheliler için gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazreti Muhammet ve Hazreti Musa ile alakalı çizilen karikatür hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çirkin karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

Karikatürü çizen kişinin yakalandığını söyleyen Bakan Tunç, "Karikatürü çizen kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı. Diğerlerinin adres tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türk Ceza Kanunumuz, halkın dini değerlerini alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağını belirtir. Özellikle bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değil. İfade özgürlüğünün kapsamını hem Anayasamız belirlemiştir hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. İfade özgürlüğü, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler

Fluminense'den tarihi başarı! Dünya devini elediler
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.